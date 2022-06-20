Afganistan'da Taliban yönetimi, tutuklu 5 İngiliz'i serbest bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da Taliban yönetimi, tutuklu 5 İngiliz'i serbest bıraktı

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
 - Güncelleme:
Afganistan'da Taliban yönetimi, tutuklu 5 İngiliz'i serbest bıraktı

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, tutuklu 5 İngiltere vatandaşını serbest bıraktıklarını bildirdi.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, tutuklu 5 İngiltere vatandaşını serbest bıraktıklarını bildirdi.

Geçici hükümetin sözcülerinden Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Afgan halkının geleneklerini ve yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bazı İngiliz vatandaşlarının İngiltere hükümetiyle yapılan bir dizi görüşmenin ardından dün serbest bırakıldığını söyledi.

Tutukluların, ülkelerine teslim edildiğini aktaran Kerimi, söz konusu kişilerden Afganistan yasalarına, halkın geleneklerine ve kültürüne bağlı kalma ve bir daha ihlal etmeme konusunda taahhütlerinin de alındığını belirtti.

Taliban kontrolündeki devlet haber ajansı Bahter Haber Ajansı da serbest bırakılan İngilizlerin sayısını 5 olarak aktardı.

"Yakında ailelerine kavuşacaklar"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatik girişimler sonucu söz konusu kararın çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Truss, "İngiltere'nin Afganistan'da tutuklu bulunan 5 İngiliz vatandaşının serbest kalmasını sağlamasından memnuniyet duyuyoruz. Yakında ailelerine kavuşacaklar. İngiliz diplomatların bu sonuca erişmek için yoğun çabalarından dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu kişilerin İngiliz hükümetiyle bir bağının olmadığı, seyahat uyarısına rağmen Afganistan'a gittikleri ve bunun bir "hata" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İngiliz vatandaşlarının aileleri adına Afgan kültürünün, geleneklerinin veya yasalarının ihlalinden dolayı özür dileriz." denildi.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title