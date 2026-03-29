Haberler

Afganistan'da aşırı hava olayları nedeniyle 17 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da meydana gelen sel, heyelan ve şiddetli fırtına sonucu son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 13 eyalet etkilenirken, evler ve tarım arazileri zarar gördü.

Ülkenin batı, orta ve kuzeybatı kesimlerinde aşırı hava olayları etkili olmaya devam ediyor.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Yusuf Hammad, yaptığı açıklamada, 13 eyaletin sel, heyelan ve şiddetli fırtınadan etkilendiğini belirtti.

Afetler sonucu 147 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, yaklaşık 80 kilometrelik kara yolunun zarar gördüğünü ifade eden Hammad, tarım arazileri ile sulama kanallarının tahrip olduğunu aktardı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kayıplarının artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle

Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

Efsane oyuncunun Trump çağrısı ülke gündemine bomba gibi düştü
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı