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Afganistan'da şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'ın Nuristan bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 20 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı ve 100'den fazla kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresinden (ANDMA) yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller meydana geldi.

Açıklamada, ani sellerde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu belirtilerek, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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