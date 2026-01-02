Haberler

Afganistan'ın Birçok Eyaletini Şiddetli Sel Vurdu: En Az 12 Ölü, 11 Yaralı

Afganistan'ın birçok eyaletinde gerçekleşen şiddetli yağış ve kar yağışı sonrasında meydana gelen sel felaketlerinde en az 12 kişi hayatını kaybetti. 1.859 ev hasar gördü, 209 kilometre yol sular altında kaldı.

KABİL, 2 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın birçok eyaletinde son üç gün içinde şiddetli yağmur ve kar yağışının neden olduğu sel felaketlerinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Hafız Muhammad Yusuf Hammad perşembe günü yaptığı açıklamada, felaketin Kapisa, Pervan, Daykundi, Uruzgan, Kandahar, Helmand, Badgis, Faryab, Bedahşan, Herat ve Ferah eyaletlerini vurduğunu bildirdi.

Hammad, büyük maddi hasara yol açan sellerde, 1.859 evin tamamen veya kısmen yıkıldığını ve kırsalda 209 kilometre yolun sular altında kaldığını belirtti.

Yaklaşık 1.200 baş hayvan telef olurken, 13.941 dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı veya hasar gördü.

Hammad, kurtarma ve yardım ekiplerinin mağdurlara destek sağlamak için afet bölgelerine gönderildiğini ve hasar değerlendirmeleri devam ederken acil yardım dağıtımının sürdüğünü söyledi.

