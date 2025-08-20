Afganistan'da Otobüs Kazasında Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Herat vilayetinde, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün motosiklet ve kargo kamyonuyla çarpışması sonucu birçok göçmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Afganistan'da, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün, bir motosiklet ve kargo kamyonu ile çarpışması sonucu, onlarca göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

Öte yandan TOLOnews'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, otobüsün çarpışmanın etkisiyle alev aldığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kazada yaşamını yitirenlerin net sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'dan geri gönderilen Afgan göçmenler

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
