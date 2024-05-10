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Afganistan'da sel felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'da meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti. Selde birçok ev, okul ve ibadethane hasar görürken acil yardım çalışmaları başlatıldı.

Afganistan'da her yıl aşırı yağışların neden olduğu sel bu yıl da ülkeyi olumsuz etkiledi. Ülkenin farklı bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Uluslararası Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Allah yardımcıları olsun çok zor bir durum

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