Afganistan'da sel felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da her yıl aşırı yağışların neden olduğu sel bu yıl da ülkeyi olumsuz etkiledi. Ülkenin farklı bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti. Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.