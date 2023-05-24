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Afganistan'da meydana gelen selde 7 kişi öldü

Afganistan'da meydana gelen selde 7 kişi öldü

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Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdul Vahid Hamas, basına yaptığı açıklamada, Gor vilayetinin merkezi ve Pasaband ilçelerinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamas, birçok ev ve mağazanın da sel suları altında kaldığını belirtti.

Meydan Vardak vilayetinde de sel nedeniyle 30 evin tahrip olduğu ve 200 dönüm tarlanın sel suları altında kaldığı ifade edildi.

Öte yandan, Su ve Enerji Bakanlığı, son zamanlarda aşırı yağışların derelerin taşmasına ve sel felaketlerinin yaşanmasına neden olduğunu ve sel tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

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