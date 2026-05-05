Afganistan'da Düğün Yapılan Evin Çatısı Çöktü: 34 Yaralı

Afganistan'ın Kuner vilayetinde, bir düğün esnasında evin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altında.

KABİL, 5 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Kuner vilayetinde düğün yapılan bir evin çatısının çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Vilayet Birimi Başkanı Abdülmübin Meftun yaptığı açıklamada, pazartesi günü Çapa Dara ilçesinde düzenlenen düğün sırasında bir evin çatısının çöktüğünü söyledi.

Meftun, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların vilayetin başkenti Esadabad'daki bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
