Haberler

Afganistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 216,7 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Yerli Camavinga, Gürsu’da

Yerli Camavinga o şehrimizde! İzleyenleri büyüledi
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!