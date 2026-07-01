Afganistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 216,7 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.
Kaynak: AA / Şilan Turp