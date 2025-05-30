Afganistan Başbakanı Molla Hasan Ahund'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği saldırıları kınadı.

Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansının haberine göre, Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X hesabından Ahund'un konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'de sürdürdüğü saldırıları "büyük insani felaket" olarak nitelendiren Ahund, Filistinlilere yönelik "soykırımın" acilen sona ermesi gerektiğini belirtti.

Ahund, Filistin'deki masum sivillerin hayatının kurtarılmasına yönelik kararlı adımlar atılması için insani yardım organizasyonlarına, İslam devletlerine ve tüm uluslararası ülkelere çağrıda bulundu.

Afgan halkını, Filistinlilerle dayanışma için birleşmeye çağıran Ahund, cuma namazının ardından vatandaşları Kur'an-ı Kerim okumaya ve dua etmeye davet etti.