Afganistan Başbakanı Molla Hasan Ahund'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama

Afganistan Başbakanı Molla Hasan Ahund'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama
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Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları büyük insani felaket olarak nitelendirerek, Filistinlilere yönelik soykırımın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ahund, tüm dünya devletlerine insani yardım çağrısında bulundu.

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği saldırıları kınadı.

Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansının haberine göre, Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X hesabından Ahund'un konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'de sürdürdüğü saldırıları "büyük insani felaket" olarak nitelendiren Ahund, Filistinlilere yönelik "soykırımın" acilen sona ermesi gerektiğini belirtti.

Ahund, Filistin'deki masum sivillerin hayatının kurtarılmasına yönelik kararlı adımlar atılması için insani yardım organizasyonlarına, İslam devletlerine ve tüm uluslararası ülkelere çağrıda bulundu.

Afgan halkını, Filistinlilerle dayanışma için birleşmeye çağıran Ahund, cuma namazının ardından vatandaşları Kur'an-ı Kerim okumaya ve dua etmeye davet etti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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