Afganistan: Son Bir Yılda 3 Milyondan Fazla Mülteci Geri Döndü

KABİL, 22 Mart (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, son bir yılda 3 milyondan fazla Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Devlete ait Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun cumartesi gecesi yayımladığı habere göre, Hakkani " İran, Pakistan ve Türkiye'den toplam 3.114.107 mülteci ülkesi Afganistan'a geri döndü" ifadelerini kullandı.

Haberde, Afganistan hükümetinin sınır geçiş noktalarında geri dönenler için toplamda 4 milyar afgani (yaklaşık 63 milyon ABD doları) nakit yardım ve geçici barınma imkanı sağladığı, ayrıca onları ülke içinde kendi illerine ulaştırdığı belirtildi.

Yaklaşık 6 milyon Afgan mülteci halen komşu İran ve Pakistan'da yaşıyor. Ev sahibi ülkeler, yasal belgeleri bulunmayan mültecilerden ülkelerine dönmelerini talep ediyor.

