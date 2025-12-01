Haberler

Afgan Uyruklu Şahıs Çaldığı Araçla İstanbul'a Kaçarken Yakalandı

Afgan Uyruklu Şahıs Çaldığı Araçla İstanbul'a Kaçarken Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan Afganistan uyruklu H.G.M. (35), jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Afganistan uyruklu H.G.M. (35), tutuklandı.

Olay, 5 Kasım'da, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. K.G.'ye (31) ait hafif ticari araç park halindeyken çalındı. K.G.'nin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemelerinde aracın İstanbul yönüne doğru gittikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, aracı aynı gece İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç incelemenin ardından sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, aracı Afganistan uyruklu H.G.M.'nin çaldığını belirledi. Şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.