Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu - Haberler

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Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Atilla Atmaca - Güncel
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Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu Milat Fetrat (28), tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu Milat Fetrat (28), tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis, şüphe üzerinde Fetrat ile aynı evde kalan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı apartmanın 1'inci kat girişinde meydana geldi. Afgan Milat Fetrat, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Fetrat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla yapılan ilk müdahalesinin ardından Fetrat, Konya'daki hastaneye sevk edildi. Saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, Fetrat ile aynı evde kalan, aralarında kadınların da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

Afganistan Ereğli Konya Güncel Haberler

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