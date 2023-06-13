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Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Güncel Haberler

Sosyal medyada Afgan erkekle nişanlandığını ifade eden bir Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir video gündem olmasın. Son olarak Afgan bir erkekle nişanlandığını belirten Türk kızı, çektiği video ile adından söz ettirdi. Bahsi geçen videoda Türk erkeklerini aşağılayan genç kızın, Afgan nişanlısını göklere çıkarması dikkat çekti.

"TIRNAĞINDAKİ KİR OLAMAZSINIZ"

Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Dr.Kimbel:

Iyi ya seni almanyaya götürür orada sari sacli uzun boylu mavi gözlü almanlari görünce afgani birakir almani alirsin yalniz Almanlar temizlikci aramiyor

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mehmet:

türk erkekleri yüz vermemiş gitmiş afganlı bulmuş. içini boşaltıyor garibim:)) sana ancak onlar bakar.:))

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Muhammet Akbulut:

şimdi bir şey yazarımda yayınlamazlar.en iyisi susmak ve sakin olmak

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