Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 395'ten 895'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, istihdam edilecek sözleşmeli mühendis sayısı 157'den 542'ye, mimar sayısı 70'den 110'a, şehir ve bölge plancısı sayısı 72'den 102'ye, avukat sayısı 46'dan 76'ya ve uzman sayısı 50'den 65'e çıkarıldı.

Bu arada sözleşmeli personelde aranacak şartlar arasında yer alan "bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavda başarılı olma" hükmüne 30 Haziran 2024 tarihine kadar bağlı olunmayacak.