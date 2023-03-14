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Afet bölgesini şimdi de yağmur vurdu! Çadırı sular içinde kalan depremzede kadının isyanı yürek dağladı

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Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Çadırı sular altında kalan depremzede bir kadının "Nereye gidiyorsak hayat bize gülmeyecek" şeklindeki serzenişi yürek dağladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından sağanak etkisini gösterdi. Dün akşam başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler zor anlar yaşadı.

KADININ SERZENİŞİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerin başında gelen İskenderun'da ise çadırı sular altında kalan bir kadının serzenişi yürekleri dağladı. Yaşadıklarına isyan kadın, şunları söyledi: "Her yer battı. Depremden kaçıyoruz çadıra. Nereye gidiyorsak hayat bize gülmeyecek. Şu hayatımıza bakın. Burada bize kimse demesin 'Biz sizin yanınızdayız' diye. Şu rezilliğimize bak. Çocuklarımız ne halde. Kim yanımızda kim? Kim diyor yanınızdayız?

"ŞU YAŞADIĞIMIZ REZİLLİĞİ, HAYATIMIZI GÖRÜN"

Herkes konuşmayla yanımızda değil. Ne yanımızdasınız Allah için. Görün görün. Yaşadığımız rezilliği görün. Ağlamak mı zorundayız, kendimizi mi parçalamak zorundayız? Deprem vurdu, evimiz yıkıldı, gelin görün şu rezilliği. Kim diyor yanınızdayız. Hani devlet hani. Gelin görün şu rezilliği, hayatımızı görün"

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İskenderun Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Konut yapımı cokda elzem değil depremlerin devam ettiği bölgede.. hoş yaptığınızda devede kulak bile değilken. Önce deprem mağdurlarının insan olduğu bilip alt yapısı tamamlanmış geçici konutlar yapınız. Bu çadırda olmamalı.

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Rifki Önkibar:

Allah kolaylik versin gercekten zor bir durum,milyonlara ulasmak devlet icinde zor,vatandas olarakda biraz kendi tedbirimizi almaliyiz mesela evlerde afet sigortasi yaptirilmali,evin yoksa esya sigortasi bunlar önemli tedbirler,Türkiye zengin bir ülke degil herkese yetmiyebiliyor.

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Caner:

Allah yardımcısı olsun herkesin, o değil de ablamız hata etmiş şimdi bazı yönetici kişiliklerden devlet nerede dediği için küfür gelebilir ona daha da çok üzülürüm..

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