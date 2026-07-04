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Almanya'da Chrupalla ve Weidel, yeniden AfD'nin eş genel başkanları olarak seçildi

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Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin 17. Olağan Kongresi'nde Tino Chrupalla ve Alice Weidel, delegelerin yüksek oyuyla yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Parti anketlerde yüzde 27-29 oy oranıyla birinci sırada.

Almanya'da Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel, yeniden aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Parti'sinin eş genel başkanları olarak seçildi.

Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde düzenlenen AfD'nin 17. Olağan Kongresi'nde parti yönetimi seçimleri yapıldı.

2019'dan bu yana AfD'nin Eş Genel Başkanlığını yapan Chrupalla, delegelerin yüzde 70'inin oyunu alarak yeniden eş genel başkan seçildi.

Chrupalla ile 2022'den bu yana partinin eş genel başkanlığını yürüten Weidel de oyların yüzde 81,3'ünü aldı ve yeniden bu göreve geldi.

AfD, ülkede yapılan anketlerde, yüzde 27-29 bandında yer alarak birinci parti konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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