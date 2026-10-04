AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı