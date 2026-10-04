Haberler

AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu

Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan sıraya girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

Felsefenin öncü ismi Kuçuradi'ye veda
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem