AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı