AFAD Ekipleri Çukura Düşen İneği Kurtardı

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir inek, çukura düşmesi sonucu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin sahibi, durumu yetkililere bildirdikten sonra ekipler, belediye iş makinesi yardımıyla ineği çıkardı ve kontrolünün ardından sahibine teslim etti.

Burdur'un Çavdır ilçesinde çukura düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Köyü'nde ineği çukura düşen kişi, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Söğüt Belediyesi iş makinesinin desteğiyle ineği çukurdan çıkardı.

İnek, yapılan kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
