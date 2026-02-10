Haberler

AFAD, Gazze İçin İnsani Yardım Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri, sahada yaşanan zorlukların aşılması ve insani yardım faaliyetlerinin önüne İsrail tarafından engel konulmaması için Barış Kurulu tarafından gerekli girişimlerde bulunulması, enkazların kaldırılması, konteynerler için alan oluşturulması ve kurulumlarına öncelik verilmesi, sahra hastaneleri kurulması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Pehlivan, Gazze halkına destek amacıyla Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen insani yardım çalışmalarının kesintisiz şekilde devam etmesi için AFAD'ın koordinasyonunda ilgili kurum, kuruluş ve STK'larla birlikte büyük bir gayret ortaya konulduğunu ifade etti.

Görüşmeye, Birleşmiş Milletler Gazze Yüksek Temsilcisi Özel Asistanı Noura El Ouahab, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korkan Karakoç, Ortadoğu Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Demirer, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Maruf Yaman, Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Seyfettin Karabulut da katıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Trump'tan Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisine sert tepki

Bu kez bir şarkıcıyı diline doladı! İğrenç, korkunç...
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı