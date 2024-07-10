Üye Girişi
Haberler

AFAD Başkanı Okay Memiş, selde kaybolan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Okay Memiş, sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Erzurum'un Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi ve Hamzalar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Karayazı ilçesine geçti.

Sukonak Mahallesi'nde dün dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cenazesi bulunan 23 yaşındaki Yakup Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Memiş, acılı aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Okay Memiş Karayazı Erzurum AFAD Politika Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title