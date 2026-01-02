Haberler

Amasya'da karda mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı

Güncelleme:
Hastane dönüşünde karla kapanan yolda mahsur kalan F.A. ve yakınları, AFAD ekipleri tarafından güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı.

AMASYA'da, hastane dönüşü karla kapanan yolda mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtararak evlerine ulaştırdı.

Amasya'da hastanedeki tedavisinin ardından gece taburcu olan F.A. (23) ve yakınları, dönüş yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kendi araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karlı yolda mahsur kalan F.A. ve beraberindekileri güvenli şekilde merkeze bağlı Çiğdemlik köyündeki evlerine ulaştırdı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
