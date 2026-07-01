Uluslararası Af Örgütü: HDK, Faşir'de insanlığa karşı suç işledi, etnik temizlik yaptı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik saldırılarında insanlığa karşı suçlar işlediğini ve etnik temizlik yaptığını bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, "Sudan: Şehir Kuşatma, Çocuklar Saldırı Altında: Hızlı Destek Kuvvetlerinin Kuzey Darfur'da İnsanlığa Karşı Suçları" başlıklı rapor yayımladı.

Raporun hazırlanmasında, 200'den fazla mağdur ve tanığın ifadeleri, 89 açık kaynaklı video ile Kuzey Darfur'a ait uydu görüntüleri incelendi.

Elde edilen bulguların, soykırım suçuna ilişkin soruşturmalar açısından da önem taşıyabileceğine işaret edilen raporda, HDK'nin Faşir'i ele geçirmek amacıyla yaklaşık 18 ay süren kuşatması sırasında insanlığa karşı suçlar işlediği ve etnik temizlik yaptığı belirtildi.

Kuşatma sırasında cinayet, zorla yerinden etme, işkence, keyfi alıkoyma, tecavüz, diğer cinsel şiddet türleri, köleleştirme, kitlesel yok etme ve zulüm gibi uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç kapsamına giren ihlaller işlediği öne sürüldü.

Raporda, çocukların da çatışmalarda kasten hedef alındığı, öldürüldüğü, yaralandığı, cinsel şiddete maruz bırakıldığı, kaçırıldığı ve zorla silah altına alındığı kaydedilerek, uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu olduğu belirlenen bazı HDK komutanlarının hesap vermesi gerektiğini vurgulandı.

"Sudan'daki savaş, sivillere karşı yürütülen bir savaştır"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, raporda yer verilen değerlendirmesinde, Faşir'deki sivillerin maruz kaldığı saldırıların uluslararası toplum tarafından uzun süredir bilindiğini ifade etti.

Callamard, Sudan'da derhal ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası bir gücün acilen konuşlandırılması çağrısında bulundu.

"Sudan'daki savaş, sivillere karşı yürütülen bir savaştır." ifadesini kullanan Callamard, Faşir ve çevresindeki saldırılarda HDK unsurlarının, özellikle Zaghawa etnik grubuna mensup sivilleri etnik kimlikleri nedeniyle hedef aldığını ve saldırılar sırasında etnik hakaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Callamard, uluslararası toplumun HDK'nin Faşir'i kuşatması sırasında sivillerin maruz kaldığı vahşet konusunda önceden uyarıldığını belirterek, yaşananların insanlığın vicdanında kara bir leke olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, HDK tarafından rapora ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce de benzer ihlallerle suçlanan HDK, bazı ihlallerin yaşandığını kabul etmiş ve bunlarla ilgili soruşturma yürüttüğünü ancak kendilerine yöneltilen suçlamaların abartıldığını savunmuştu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.