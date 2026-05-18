Uluslararası Af Örgütü: Sumud Filosu'ndaki Aktivistlerin Güvenliğinden Ciddi Kaygı Duyuyoruz

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin güvenliğinden "ciddi kaygı" duyduklarını bildirdi. Örgüt, işgal altındaki sivillerin temel ihtiyaç malzemelerine erişiminin engellenmesinin savaş suçu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "Filistinlilere derin acılar çektirmeye devam ettiği" belirtilerek, Gazze'ye yardım ulaştırma girişimlerinin askeri güç kullanılarak engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilerle dayanışma çabalarını engelleme konusundaki "acımasız ve arsız kararlılığının" Gazze'ye yönelik ablukayı daha da sıkılaştırmayı ve bölgeyi dünyadan izole etmeyi amaçladığı aktarıldı.

İşgal altındaki sivillerin temel ihtiyaç malzemelerine erişiminin engellenmesinin savaş suçu olduğu kaydedilen açıklamada, "Barışçıl dayanışma aktivistlerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmanın savunulacak yanı yok" ifadeleri yer aldı.

İsrail'e yönelik "onlarca yıllık cezasızlığın" Filistinlilere karşı işlenen suçları körüklediği belirtilen açıklamada, buna "soykırım, apartheid ve hukuksuz işgalin" de dahil olduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü, Küresel Sumud Filosu'nun önceki seferlerinde aktivistlere yönelik kötü muamele ve şiddet olaylarını belgelediklerini hatırlatarak, teknelerde bulunan aktivistlerin güvenliğine ilişkin endişelerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA