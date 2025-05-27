ADÜ Hastanesinde Biyopsi İddialarına Yanıt

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), hastanede vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Moleküler Patoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim dallarında gerçekleştirildiği iddia edilen mükerrer sonuç girişlerinin Sayıştay denetimi kapsamında incelendiği belirtildi.

İnceleme sürecinde hastalardan alınan örneklerin analiz yöntemleri, süreçlerin işleyiş biçimi ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen fatura değerleriyle karşılaştırmaların oluşturulan uzman bir heyet ve Sayıştay denetçileri tarafından değerlendirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yapılan çalışmalar, hastane bünyesindeki benzer iddiaları da içerecek şekilde genişletilmiş ve geçmiş yıllara ait uygulamalar gözlem altına alınmıştır. Yürütülen incelemelerde, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde iddia edildiği gibi, vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir."

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Sayıştay denetçileri tarafından tespit edildiği ileri sürülen rakamların ise gerçeği yansıtmadığın aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite hastanemiz, 'global bütçe' olarak adlandırılan sabit bir bütçe modeli ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. SGK'ya yapılan faturalandırmalar, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, hem hastanemizin hem de SGK bilgi işlem sistemlerinin güvenlik önlemleri gereği, vefat etmiş bireyler adına herhangi bir işlem yapılması ve bu işlemin faturalandırılması mümkün değildir. Gerek Sayıştay'ın yürüttüğü denetimler, gerekse üniversitemiz rektörlüğü ve hastane yönetimimiz tarafından başlatılan idari incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçler sonucunda, ilgili yılları kapsayan dönemlerde tespit edilecek olası usulsüzlükler ya da hatalı işlemlerle ilgili yasal gereklilikler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."