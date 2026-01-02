Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan özel konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank konserleri kapsamında sanatseverleri iki farklı yüzyılın estetiğini aynı programda buluşturan özel konser düzenleyecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 9 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Polonyalı orkestra şefi Michal Nesterowicz'in yöneteceği konserin solisti ise Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon olacak.

Konserin ilk yarısında, bestecinin özgün tını dünyasını yansıtan Andrzej Panufnik'in Keman Konçertosu, Antalya prömiyeriyle seslendirilecek.

İkinci yarıda ise Johannes Brahms'ın 1. Senfonisi, büyük senfoni geleneğinin örneklerinden biri olarak, dramatik başlangıcından finale doğru açılan dönüşümüyle dinleyiciye duygusal perspektif sunacak.

Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.