Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel görevine başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Adnan Karayel, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Manisa'ya tayin olan Karayel, asayiş ve güvenlik konularında özverili bir çalışma yürüteceğini ifade etti.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Manisa'ya tayin olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Karayel için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polis memurları tarafından karşılanan Karayel, tören kıtasını selamlamasının ardından makamına geçti.
Törenin ardından personeliyle toplantı yapan Karayel, Manisa'da asayiş ve güvenliği sağlamak için özveriyle çalışacaklarını belirtti.