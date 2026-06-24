Haberler

Bakırköy Adliyesi Girişinde, Çantasında Tükenmez Kalem Şeklinde "Kuru Sıkı" Tabanca, Neşter ve Biber Gazı Bulunan Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Adliyesi'nde güvenlik kontrolü sırasında çantasında tükenmez kalem şeklinde kuru sıkı tabanca, neşter ve biber gazı bulunan Nahit Yıldız tutuklandı.

(İSTANBUL) Bakırköy Adliyesi girişinde güvenlik noktası araması sırasında çantasında tükenmez kalem şeklinde "kuru sıkı" tabanca, neşter ve biber gazı bulunan bir kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında adliyenin ek hizmet binası x-ray cihazından geçen bir kişinin çantasında tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi olan tabanca düzeneği, bir neşter ve 4 adet neşter başlığı ve biber gazı bulundu. Şüpheli ve tanıklık için adliyeye geldiğini söyleyen arkadaşı gözaltına alındı.

Nahit Yıldız isimli şüpheli oturduğu sitenin müdürü olan Mehmet Sert'in tanıklığı nedeniyle kendisine eşlik ettiğini belirterek ifadesinde çantasında bulunan eşyaları şöyle açıkladı:

"Girişte elimde bulunan el çantamı cihaza bıraktım cihazdan geçtikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istedi, tekrar çantamı geçirdim. Sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler ben de evet var dedim. Sonrasında ben gazı çıkardım güvenlik görevlisi kalemler de var dedi ben de çantamın içindekileri tamamen görevlinin masasına bıraktım. Görevlilerin yanına gittiğimde bana biber gazı niye taşıyorsun, neşter niye var çantada, kalem kalem değil bu silah dedi... Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi bu neşter de buradan kalmış."

"KALEM ŞEKLİNDE KURU SIKI SİLAHI HİÇ KULLANMADIM, FİŞEĞİ DE YOKTUR"

Ayrıca el çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise 96/97 yıllarında İstanbul da bir spor klübünde çalıştığım sırada burada çalışan adını Hakan olarak hatırladığım bir arkadaş vermişti. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum oda bana abi bu kurusıkı tabanca kalemi dedi. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Bugünde adliyeye girerken bana gösterdiklerinde durumu anladım. Bu kalem şeklindeki kurusıkı silahı ben hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem öyle verdi ben de çantama atmışım yıllar sonra karşıma çıkınce ben de şaşırdım. İki tane çantam vardır bugün adliyeye arkadaşım ile birlikte gideceğimden eşimden çanta istedim telefonumu cüzdanımı koymak için oda bana kullanmadığım içerisinde bu kalemin olduğu çantayı vermiş ben de aradan yıllar geçtiğinden aklıma bile gelmedi. Ayrıca evde 27 yaşında zihinsel engelli takıntı hastası çocuğum olduğundan ortaya evde kullanılan bıçak dahi bırakamayız evde bu tarz şeyler bulundurmayız, bu cihaz öyle yıllarca çantada kalmış"

Nahit Yıldız'ın avukatı da yakalanan cismin silah olduğunun bir muamma olduğunu, müvekkilinin herhangi bir sabıkası ve suç işleme kastı bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

TUTUKLANDI

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Nahit Yıldız tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de

Bir yıldız daha açıklandı! 5 yıl Fenerbahçe'de
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı