Adliyede işitme engellilerin derdine "tercüman" oluyor - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Engelsiz Adliye Projesi" kapsamında adliyede istihdam edilen işaret dili tercümanı aracılığıyla işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimi daha kolay ve hızlı sağlanıyor.

Engellilerin adli süreçler hakkında kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Engelsiz Adliye Projesi" ile adliyelerde engelsiz iletişim ortamı yaratılması amaçlanıyor.

Projenin uygulandığı Ankara Adliyesi'nde hizmet veren işaret dili tercümanı, işitme engellileri adliye kapısında karşılayarak, tüm adli süreçlerinde yanlarında oluyor.

Türk İşaret Dili tercümanı Tuğba Kaya, işitme engellileri, adliyeye girdikleri ilk anda karşılamaya çalıştığını belirtti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Bulunduğum kapıdan değil de adliyemizin diğer kapılarından giriş yapsalar da ben danışmanlarımız aracılığıyla onların bulunduğu kapıya hemen geçiş yapıp yardımcı olmaya çalışıyorum. İşitme engelli vatandaşımızla buluştuğum andan itibaren onun adliyedeki işi her neyse, mahkemeyse mahkeme salonunda ona destek oluyorum. İfade vermesi gerekirse onunla beraber ifadeye giriyorum. Şikayetçi olacaksa yine yanında oluyorum. Adliyedeki tüm işlerinde yardımcı oluyorum."

İşitme engellilerin, adliyede iletişim kurabileceği, derdini anlatacağı birini görünce kendini güvende hissettiğini aktaran Tuğba Kaya, "Karşılaştığımız anda, 'Ben işaret dilini biliyorum, sana yardımcı olabilirim.' dediğim andan itibaren ondaki öz güven benim işimdeki motivasyon kaynaklarımdan biri." dedi.