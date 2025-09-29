Adli Palinoloji Laboratuvarı, Cinayetlerin Aydınlatılmasında Önemli Rol Oynuyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy, polenlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi durumunda uzun yıllar sonra bile faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Aksoy, Antalya'da, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nde AA muhabirine, üç yıllık çalışma sonucunda bu yıl Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde "Adli Palinoloji Laboratuvarı"nı hizmete aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri uzmanların burada görev aldığını anlatan Aksoy, 81 ildeki olay yeri inceleme uzmanlarına da bu alanda çevrim içi eğitim verdiklerini, ayrıca bu eğitimlerin müfredata alınmasını sağladıklarını ifade etti.

Laboratuvarın polen ve mikroorganizma kalıntıları gibi bazı spesifik alanda tespitler yaptığını dile getiren Aksoy, adli palinolojinin zor ve uzun süren bir inceleme olduğunu belirtti.

Başkaca delil elde etme şansı olmadığı durumlarda adli palinolojik incelemenin önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Mesela Almanya'da 1994'te bina inşaatı sırasında 32 erkek cesedine ait kemiklerin olduğu toplu mezar bulunuyor. İlk araştırmalarda bu 32 kişinin, 1945 baharında Alman askerlerince öldürülen Rus esirler mi yoksa 1953 yazında Sovyetler yönetimince idam edilen Rus askerler mi olduğu belirlenememiş. Cesetlerin burun boşluğundan alınan örneklerden polen analizi yapılmış, analizler neticesinde haziran-temmuzdaki polen üreten bitkiler olduğu tespit edilerek, katliamın 1953 yazında Sovyetler Birliğince idam edilen Rus askerlere ait olduğu ortaya çıkarılmış. Polenler çok zor koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen organizmalar. Polenin uygun koşullarda muhafaza edilmesi şartıyla yeterli sayıda polen elde ettiğimiz sürece cinayetten 100 yıl sonra da olsa hangi mevsimde öldürüldüğü, bir yerde öldürüp oraya mı taşındığı öğrenilebiliyor."

"Uyuşturucuyla da mücadele ediyoruz"

Laboratuvarın kuruluş amaçlarından birinin de uyuşturucuyla mücadele etmek olduğunu dile getiren Aksoy, araçta uyuşturucu bulamadıkları durumda polen analizine giderek, aracın döşemeleri arasında sıkışmış, çeşitli yerlere dökülmüş polen kalıntılarından analiz yaparak o araçta kenevir taşındığının tespitini yapabildiklerini anlattı.

Bitkilerin polenleri çok yüksek sayıda ürettiğine dikkati çeken Aksoy, "Polenler bizim için neden çok önemli delillerdir çünkü şüpheliler veya mağdurlar tarafından görülemiyor. Boyutları on, yirmi, otuz mikron gibi çok küçük. Görülemeyen bir delili de temizleme imkanları olmayacağından şüpheliler için çok önemli, doğal deliller." diye konuştu.