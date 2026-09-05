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Çelikhan'da Gazeteci Harun Yumrutepe Kazada Hayatını Kaybetti

Çelikhan'da Gazeteci Harun Yumrutepe Kazada Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe'nin (47) kullandığı otomobil şarampole devrildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe'nin kontrolünü kaybettiği 33 D 6953 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yumrutepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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