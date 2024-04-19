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Adıyaman Valisi Osman Varol Çelikhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde devam eden kalıcı afet konutları, geçici yaşam merkezi ve çarşıyı ziyaret ederek esnaf ve depremzedelerle bir araya geldi. Ayrıca yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Vali Varol, yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Varol, ilçede devam eden kalıcı afet konutları, geçici yaşam merkezini, çarşıyı ziyaret etti.

Burada esnaf ve depremzedelerle bir araya gelen Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

Yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Varol, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Varol Çelikhan Adıyaman Politika Güncel Haberler

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