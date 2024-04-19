Adıyaman Valisi Osman Varol Çelikhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Varol, ilçede devam eden kalıcı afet konutları, geçici yaşam merkezini, çarşıyı ziyaret etti.

Burada esnaf ve depremzedelerle bir araya gelen Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

Yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Varol, yetkililerden bilgi aldı.