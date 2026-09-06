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Adıyaman'da Muhtarlarla Toplantı

Adıyaman'da Muhtarlarla Toplantı
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gerger Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve beklentileri ile köy ve mahallelerin sorunları ele alındı.

Vali Küçük, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin sürdürüleceğini belirterek, sorunların yerinde tespiti ve çözümü için muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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