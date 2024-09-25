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Adıyaman Müftülüğü'nden Hastane Ziyareti

Adıyaman Müftülüğü'nden Hastane Ziyareti
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Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hastane ziyareti gerçekleştirerek çalışanlara ve hastalara moral desteği verdi.

Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hastane ziyaret gerçekleştirdi.

Ekipler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve hastaları ziyaret ederek moral desteği verdi.

Ziyarette İl Müftülüğü yetkilileri ve genç gönüllüler, hastane personeli ve tedavi gören hastalarla sohbet etti, onlara moral ve motivasyon sağlayacak mesajlar iletti.

Mevlid-i Nebi'nin manevi havasını hastaneye taşıyan ekipler, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına dini değerleri hatırlatan hediyeler dağıttı.

Ziyarete İl Müftü Yardımcıları Mehmet Fehmi Sevil, Hilmi Benli ile Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel

Kültür Sanat Gençlik Hastane Güncel Yaşam Müftü

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