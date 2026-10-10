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Adıyaman Kahta'da otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 2'si ağır 3 yaralı

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Adıyaman Kahta'da otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 2'si ağır 3 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan iki kişinin durumu ağır; yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Baran Turun (24) yönetimindeki 07 N 8225 plakalı otomobil, Selim Yılmaz'ın (41) kullandığı 02 KB 010 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Nisa Turun yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selim Yılmaz ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baran Turun ve Nisa Turun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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