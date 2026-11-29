ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silah dipçiğiyle başlarından darbedilen 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22) silah dipçiğiyle başlarından darbe alıp yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı