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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve kazada 5 kişi yaralandı. Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet K.'nin (23) kullandığı 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) yönetimindeki 63 AR 298 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile araçlardaki Serkan U.(23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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