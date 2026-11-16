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Adıyaman Kahta'da hafif ticari araç traktöre çarptı, pulluk sürücü kabinine girdi

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Adıyaman Kahta'da hafif ticari araç traktöre çarptı, pulluk sürücü kabinine girdi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde hafif ticari araç, pulluk bağlı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün pulluğu aracın motor kaputunu parçalayıp ön camdan sürücü kabinine girdi; sürücü yara almadan kurtuldu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç traktöre çarptı. Traktörün arkasındaki pulluk araca saplanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, demir pulluk bağlı olan 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki demir pulluk, hafif ticari aracın motor kaputunu parçalayıp, ön camdan sürücü kabinine girdi. Sürücünün yara almadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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