Adıyaman'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman'ın Kahta, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlçe Spor Kompleksinde devam eden program İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in açılış, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

Program şiirlerin okunması, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından çeşitli dallarda başarı gösteren sporculara hediyelerin takdimi ile son buldu.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gölbaşı ilçesindeki törenler Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Gölbaşı İlçe Stadyumunda devam eden programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli spor dallarında gösteriler yaptı.

Etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Başsavcı Kaan Duran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelikhan

Çelikhan Kaymakamlığı hükümet binası bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Abubekir Zorlu Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program çeşitli etkinliklerle devam etti.