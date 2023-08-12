Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı Çiftçilere Branda Dağıtıyor

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ahırları zarar görüp kullanılmayacak derecede olanlara yaz ve kış aylarında kullanabilecekleri branda dağıtımı yapıldı. Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından alımı yapılan 200 adet brandanın dağıtımı sürüyor.