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Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı Çiftçilere Branda Dağıtıyor

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Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ahırları zarar görüp kullanılmayacak derecede olanlara yaz ve kış aylarında kullanabilecekleri branda dağıtımı yapıldı. Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından alımı yapılan 200 adet brandanın dağıtımı sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından çiftçilere branda dağıtılıyor.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'nın talimatlarıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ahırları zarar görüp kullanılmayacak derecede olanlara yaz ve kış aylarında kullanabilecekleri branda dağıtımı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından alımı yapılan 200 adet brandanın dağıtımı sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarık Buğra Adıyaman Gölbaşı Seyhan Güncel Haberler

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