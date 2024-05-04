Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda kurum müdürlerinin katılımlarıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin ardından yeni göreve seçilen ve devam eden muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Seyhan, muhtarların talep, istek ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kurum amirlerinin kurumların iş ve işleyişiyle ilgili bilgi vermesiyle devam eden toplantıda muhtarların kurumlarla ilgili soruları cevaplandırıldı.