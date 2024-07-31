Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Yılmaz idaresindeki otomobil ile Ahmet Osman idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 RD 370 plakalı otomobil, Besni- Yelbastı köyü yolunda Ahmet Osman idaresindeki 02 MA 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.