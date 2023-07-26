Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden tayin olan polisler için veda yemeği düzenlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken başka illere tayinleri çıkan polisler için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve tayinleri çıkan polis memurları katıldı. Vali Osman Varol, emniyet personeline yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken başka illere tayinleri çıkan polisler için veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce polis evi bahçesinde düzenlenen veda yemeğine, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet müdür yardımcıları ve tayinleri çıkan polis memurları katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemek programında konuşan Vali Osman Varol, "İlimizdeki görevleri süresince halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan emniyet personelimize yeni görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN