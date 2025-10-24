Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanında acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği bir uçağın kaza kırıma uğrayarak yandığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, yardıma gelen diğer ekipler de uçaktaki yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi.