Adıyaman Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Adıyaman Havalimanı'nda, acil durum ekiplerinin performansını test etmek amacıyla yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği bir uçağın kaza kırıma uğraması üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri alevlere müdahale etti ve yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi.

Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanında acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği bir uçağın kaza kırıma uğrayarak yandığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, yardıma gelen diğer ekipler de uçaktaki yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
