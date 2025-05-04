Adıyaman Halkı, Sırrı Süreyya Önder'e Veda Etti

Adıyaman halkından Sırrı Süreyya Önder'e veda

ADIYAMAN - İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Adıyamanlı hemşehrilerinden veda sözleri geldi.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Adıyamanlı Sırrı Süreyya Önder'i oldukça çok sevdiklerini dile getiren vatandaşlar, Önder için Allah'tan rahmet diledi.

Adıyamanlıların oldukça üzüldüklerini vurgulayan vatandaşlar, " Sırrı Süreyya Önder, duruşuyla, kişiliğiyle oldukça önemli biriydi. Bizler onu oldukça çok seviyorduk. Barış için mücadele eden bir insandı. Adıyaman büyük bir değerini kaybetti. Bizler onu kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz" diye konuştu.