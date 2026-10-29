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Adıyaman Gölbaşı'nda sağanak ulaşımda aksamalara ve su birikintilerine yol açtı

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Adıyaman Gölbaşı'nda sağanak ulaşımda aksamalara ve su birikintilerine yol açtı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler su birikintili yollarda güçlük çekti ve kent genelinde ulaşımda aksamalar görüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA
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