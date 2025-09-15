Adıyaman'dan Gazze İçin Destek Turuna Balıkçılardan Yoğun Katılım

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için çok sayıda balıkçı teknesi, Atatürk Barajı Göleti'nde destek turu düzenledi.

Gazze Açlık Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında bir araya gelen balıkçı tekneleri, Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Program öncesinde grup adına konuşan Sümeyye Demir Karadaş, İsrail'in dünyanın gözü önünde insanlık katliamı yaptığını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın onurunu kurtarmak için yola çıktığını belirten Karadaş, "Onları desteklemek için burada benzer teknelerle bir araya gelerek filolar oluşturduk. Filonun içinde olmasak da kalben ve ruhen onlarla beraberiz." dedi.

Konuşmaların ardından, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.

Bir süre baraj göletinde tur atan tekneler, etkinliğin ardından kıyıya yanaştı.