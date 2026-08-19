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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde H.E. ve A.T. isimli şahısları "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

"Uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıs" olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikinci operasyonda da O.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 5 adet suç kaydı bulunan şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezinde yapılan başka bir operasyonda ise M.F.Y. isimli şahıs, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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