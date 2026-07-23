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Adıyaman Sincik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Adıyaman Sincik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale
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Adıyaman'ın Sincik ilçesi Alancık köyü kırsalında çıkan orman yangını, sarp ve kayalık bölgede rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ekipler, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Kaymakam ve belediye başkanı da bölgede incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

İlçeye bağlı Alancık köyü kırsalında ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sarp ve kayalık bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopterinin hava desteği sağladığı orman yangınına karadan da çok sayıda arazöz ve köylüler müdahale ediyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, yetkililerden yangının seyri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Alancık Köyü'nde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki süreci yakından takip etmektedir. Yangına karadan çok sayıda arazöz ve ekip, havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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