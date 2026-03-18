Haberler

Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Cirit Meydan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Murat T. yönetimindeki 35 ZH 863 plakalı otomobil ve Halil İbrahim A. yönetimindeki 07 YRA 74 plakalı otomobil ile Yunus Emre K.'nin kullandığı 31 DR 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera-ADIYAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

